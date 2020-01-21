Девять человек погибли при пожаре в Томске: видео

Жертвами пожара в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области стали девять человек.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по региону, в настоящее время из здания извлечены их тела. Личности погибших устанавливаются.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

По словам представителя районной администрации, здание арендовала частная компания, в нем могли проживать граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.

«Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития», - цитирует его «Интерфакс-Сибирь».

По данным миграционной службы, там жили 12 человек, однако есть информация, что количество проживающих фактически может быть больше.