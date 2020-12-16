В стране и мире В Молдавии сняли запрет на вещание российских телеканалов Анна Касаткина Закон по борьбе с «иностранной пропагандой» был принят в Молдавии в 2017 году. © Фото: Hans Wiedl Picture alliance Globallookpress Парламент Молдавии снял запрет на вещание российских телеканалов. Депутаты в финальном чтении одобрили соответствующие поправки в кодекс о телевидении и радиовещании, сообщила спикер парламента, глава Соцпартии Зинаида Гречаный. «Голосами 53 депутатов во втором, финальном чтении одобрены поправки в кодекс о телевидении и радиовещании», - сказала она. Закон по борьбе с «иностранной пропагандой», запрещающий трансляцию программ телевидения и радио с информационным, аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, был принят в 2017 году. Один из его авторов, депутат Сергей Сырбу заявил, что запрет провалился, так как гораздо больше фальшивых новостей рождается внутри страны, сообщает РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика