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По новым законам: как правительство будет бороться с повышением цен на продукты в России

Виктория Ивашечкина
Россина Бодрова
20:33 16.12.2020
Решения, принятые Минсельхозом и правительством о введении 30% экспортной пошлины на подсолнечник, уже повлияли на рынок сырья.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В российском правительстве подписали соглашение по стабилизации цен на продукты первой необходимости. Его заключили представители профильных министерств, торговых сетей и производители, на долю которых приходится почти весь объем рынка сахара и масла в стране.

Четырехзначные суммы на сахар, те самые 99 копеек излюбленный прием маркетологов. Столь щедрое предложение вряд ли можно назвать подарком к новому году, ведь еще летом цены на этот же товар были почти в два раза ниже, то есть 27 рублей.

Торговые сети играют ценами словно на бирже, устанавливая свои законы и порядки. Изменились и оптовые условия по реализации сахара, разница с прошлым годом аж на 14% в плюс. Причина, утверждают ритейлеры, низкий урожай сахарной свеклы и общемировое ценоообразование, от которого все так зависимы.

Давайте попробуем поставить себя на место производителя этого сахара. Он же живет в рыночной среде и естественно будет искать возможность продать свой товар там, где за него дают больше денег. Ему выгоднее продать на экспорт, чем поставить на внутренний рынок. В результате внутренний рынок тоже подстраивается.

Похожая ситуация и с подсолнечным маслом. В том же Ростове-на-Дону, благодатном для злаковых культур регионе, один литр на вес золота.

Пока устанавливают причины, решение уже найдено. Подход к исправлению ситуаций комплексный и спланирован правительством универсально - подобные меры контроля сработают и в будущем, предотвращая кризисные ситуации.

Цены на масло и сахар снизятся уже в ближайшее время. Но условия временные и сохранятся до апреля следующего года. Важно не подорвать процесс «от поля до полки», и не допустить резкого дефицита других товаров.

Такие расходы готовы на себя взять крупные ритейлеры. Некоторые уже с сегодняшнего дня вносят в продуктовый список товары из семи самых ходовых позиций, которые будут под особым контролем. Продавать их начнут по закупочным ценам, то есть с нулевой наценкой. Без поддержки не останутся и предприниматели, на чей продукт изменили цены. Новые условия на экспорт все компенсируют.

Своевременные меры, в частности Минсельхоза и правительства, о введении 30% экспортной пошлины на подсолнечник уже повлияли на рынок сырья. Цены развернулись. Не дожидаясь окончательного снижения стоимости сырья, будет поставляться продукция в торговые сети по заявленным ценам.

За честностью продавцов будет следить федеральная антимонопольная служба и прокуратура. В любой момент может нагрянуть внезапная проверка за соблюдением новых требований. Но вот где она точно не страшна, так это на крайнем севере. В Анадыре цены на рядовые продукты самые низкие по стране, просто философия бизнеса поменялась: от политики «накрутка в 3 раза» перешли к минимальной наценке, и как результат: большой оборот.

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