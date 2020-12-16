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Мир из пластмассы: почему распространение пластика грозит планете катастрофой

Игорь Балдин
20:30 16.12.2020
Итальянские ученые уже обнаружили пластик в плаценте беременной женщины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пластиковые дети - это не фантастика, а ближайшее будущее человечества. К таким выводам можно прийти, ознакомившись с докладом итальянских ученых. Микрочастицы пластмассы они обнаружили в плаценте беременной женщины. По словам экологов, планете грозит настоящая катастрофа, если не принять никаких мер.

Ранее подобные микроэлементы находили в кишечнике и желудке. И это не частный случай - пластик есть в организме каждого человека. Он проходит через кожу, всасывается в кровь и проникает во внутренние органы.

«Фракция настолько маленькая, что позволяет попасть и в дыхательные пути, и в клетки организма любых существ... Очень большое количество полимеров, интегрированных в косметику, в синтетические ткани. При стирке в воду попадает много таких микронов», - объясняет основатель образовательного проекта по переработке пластика Галина Ларина.

Примерно с середины прошлого века, когда пластмассой стали заменять буквально все, человечество живет в пластиковом мире. Эти полимеры содержатся практически во всем, что нас окружает: автомобильные шины,  упаковки, в которых мы храним продукты, косметика и, конечно, пластиковая посуда.

Пластиковый стаканчик содержит полистирол. При нагревании выделяются его частицы. Каждый раз, когда человек берет кофе в автомате, он получает свою дозу микропластика.

С 2021 года в Евросоюзе прекратят выпуск пластиковой посуды и пакетов. Даже ватные палочки из пластика продавать будет нельзя. В российском Минпромторге собираются вводить аналогичные запреты. Но в течение пяти лет, чтобы в это непростое время не ударить по людям, занятых в производстве полимеров.

«Ужаснее всего то, что мы используем пластик с 50-х годов. И за этот относительно короткий промежуток времени мы произвели примерно восемь миллиардов тонн пластика. И только 9% этого пластика пошло на переработку», - говорит профессор биологии Университета Ванкувера Сара Дудас.

За несколько лет люди создали настоящие острова из пластиковых бутылок и других отходов. Большое мусорное пятно в Тихом Океане сравнимо с площадью Франции - 700 тысяч квадратных километров. Это означает, что в рыбе и любых морепродуктах теперь  тоже содержатся полимеры. И даже если есть из экопосуды, они попадают в организм с пищей.

«Миллионы тонн, наверное, уже накопились. Если даже запретить сейчас все засорять пластиком, то лет 30 это будет еще во внешней среде и, конечно, все наши органы - они тоже будут содержать этот пластик», - отмечает профессор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Фраза «у тебя пластиковые мозги» - теперь не ругательство, а констатация факта. Как выяснили ученые, в мозгу большинства людей тоже есть пластик. И если сегодня не решать экологические проблемы, со временем его там будет накапливаться все больше и больше.

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