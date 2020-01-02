Бельгия отказала Испании в выдаче экс-главы Каталонии

Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина. Такое решение было принято в связи с тем, что они имеют депутатскую неприкосновенность, после своего избрания в Европарламент от Каталонии.

Официальный Мадрид требовал выдачи политиков, не признавая их статуса. По версии официальных властей Испании, формально Пучдемона в качестве депутата не утвердили.

«Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию», - написал Пучдемон на своей странице в Twitter.

Испанский суд выдал новый ордер на арест Пучдемона в октябре, после чего бывший глава Каталонии добровольно, в компании свои адвокатов, явился в бельгийскую прокуратуру.

Карлес Пучдемон оказался в числе 12 организаторов референдума о независимости Каталонии от Мадрида, которым Верховный суд Испании суммарно назначил 100 лет тюремного заключения. На скамье подсудимых оказались первые лица автономии, которые в 2017 году инициировали голосование.