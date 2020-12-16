Решил пошутить: знакомый чемпиона РФ по сноуборду рассказал о «пропаже» друга

Друг многократного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева, Кирилл Тищенко, рассказал «Звезде», что спортсмен жив и здоров. Дело в том, что ранее появилась информация о том, что сноубордист вместе с другом потерялись в лесу у горнолыжного курорта «Шерегеш».

Кириллу Тищенко, другу Соболева, спасатели рассказали о том, что со сноубордистом все хорошо. Также Тищенко отметил, что его друг таким образом решил пошутить над своими близкими и подписчиками.

Ранее сообщалось, что Алексей Соболев живой и здоровый находится в своем отеле в Кузбассе. Об этом сообщили региональные власти. Отмечается, что видео, снятое для соцсетей спортсмена, оказалось постановочным.