СМИ: у экс-губернатора Хабаровского края Ишаева произошел сердечный приступ

Обвиняемый в растрате бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Ишаева госпитализировали в больницу с сердечным приступом», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что Ишаев накануне «ездил по больницам», где сдавал тест на COVID-19 и КТ легких, так как без этого его не госпитализировали. Сообщается также, что в 2017 году у Ишаев уже был инфаркт.

В Замоскворецком суде запросили данные о том, сможет ли фигурант участвовать в процессе. Заседание по его делу было перенесено на 9:00 17 декабря.

Ишаева задержали в марте 2019 года в Москве. Экс-губернатора и бывшего вице-президента Роснефти обвиняют в растрате 7,5 миллиона рублей. По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, содействовал заключению по завышенной стоимости договоров аренды помещения для нужд представительства Роснефти в Хабаровском крае с принадлежащей ему фирмой.