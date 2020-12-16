Пропавший в лесу сноубордист Соболев нашелся в отеле в Кузбассе

Российский сноубордист Алексей Соболев живой и здоровый находится в своем отеле в Кузбассе. Об этом сообщили региональные власти.

Отмечается, что видео, снятое для соцсетей спортсмена, оказалось постановочным, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что многократный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился с другом в лесу у горнолыжного курорта «Шерегеш».

Спортсмен опубликовал в соцсетях видео и рассказал, что на телефонах мужчин села зарядка. После этого они перестали выходить на связь. Далее было опубликовано еще одно видео, на котором Соболев сообщил, что в течение двух часов они с другом пытались найти выход из леса.

Еще в одном ролике спортсмен и его друг просили подсказать номер телефона спасателей.

Напомним, Алексей Соболев - знаменитый российский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Мастер спорта России международного класса.