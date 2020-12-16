В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

В Молдавии приняли новый закон о функционировании языков на территории республики. Теперь за русским закреплен статус языка межнационального общения. Соответствующий документ был одобрен в окончательном чтении на заседании.

«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», - говорится в документе, передает ТАСС.

В начале декабря парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских телеканалов. Данный проект закона также предполагает снижение числа контента местного производства для различных категорий вещателей и уменьшение доли телевизионного контента на румынском языке.