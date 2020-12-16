«Ищем выход»: семикратный чемпион России по сноуборду заблудился в лесу

Многократный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился с другом в лесу у горнолыжного курорта «Шерегеш».

Судя по опубликованным в соцсетях спортсмена видео, на телефонах мужчин села зарядка, и после этого они перестали выходить на связь. Спортсмен и его друг в течение двух часов пытались найти выход из леса.

Также в последнем видео Соболева он и его друг просили подсказать номер телефона спасателей. На данный момент местоположение мужчин неизвестно.

«Срочно скиньте телефоны спасателей, мы не можем ни до кого дозвониться. У меня 3% на телефоне, мы до сих пор не вышли из леса», - обратился мужчина к подписчикам.

Алексей Соболев - знаменитый российский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл. Мастер спорта России международного класса. Победитель и призер этапов Кубка мира. Семикратный чемпион России.