Telegram устранил сбой в работе мессенджера

Команда Telegram устранила основные сбои в работе мессенджера. В то же время у некоторых пользователей какое-то время могут отображаться не все сообщения.

«Все те, кого затронул сбой, должны быть снова онлайн. Обратите внимание, что могут оставаться побочные явления, например, не все сообщения будут отображаться», - говорится в сообщении Telegram в Twitter.

Уточняется, что со временем эта проблема исчезнет и какие-то дополнительные меры принимать не нужно.

Ранее пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram. Большинство не могли подключиться к сервису, пользователи также жаловались на невозможность отправлять сообщения.