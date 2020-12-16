Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Предельные розничные цены на сахар в России составят 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр, сообщили в Минпромторге. Также в ведомстве добавили, что были подписаны соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен на эти два продукта для труднодоступных регионов РФ.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен заключат до 20 декабря, они будут действительны до конца первого квартала 2021 года.

Напомним, что 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин привлек внимание к проблеме увеличения цен на базовые продукты. 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС следить за ценами на продукты и впоследствии докладывать о ситуации. Также Минсельхозу было поручено представить отчет о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.