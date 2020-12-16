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МИД РФ призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы

Анна Касаткина
18:24 16.12.2020
Ситуация ставит под вопрос авторитет и жизнеспособность Договора о нераспространении ядерного оружия, отметила представитель МИД Мария Захарова.
МИД РФ призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы. Сложившаяся ситуация ставит под вопрос Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯО и уставленного им нераспространенческого режима», - сказала она.

По словам Захаровой, решение у этой проблемы может быть только одно – вернуть все американское ядерное вооружение на территорию США и ликвидировать инфраструктуру для его развертывания в Европе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что размещение США на территории пяти стран НАТО тактического ядерного оружия и регулярные тренировки с участием неядерных держав препятствуют заключению соглашения о продлении договора СНВ-3.

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