В Башкирии прокуратура начала проверку пансионатов после пожара в доме престарелых

В Башкирии прокуратура проверяет все пансионаты с круглосуточным пребыванием после пожара в доме престарелых. Так, сегодня сотрудники прокуратуры с привлечением инспектора МЧC выявили многочисленные нарушения требований противопожарной безопасности в пансионате для пожилых людей «Надежные руки».

В результате проверки выяснилось, что в здании отсутствует второй эвакуационный выход, пожарная сигнализация не обслуживается специализированной организацией, не выведен сигнал на пульт пожарной охраны, применена легко воспламеняемая отделка путей эвакуации.

Кроме того, инспекторы обнаружили, что продукты питания хранятся с нарушением санитарных норм, на кухне грязь, найдены лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

Было установлено, что в здании проживают 12 постояльцев, в силу возраста и состояния здоровья неспособные себя обслуживать самостоятельно. За пожилыми людьми ухаживают три сотрудника пансионата, медицинского персонала в учреждении нет. С родственниками постояльцев заключены договоры о предоставлении социальных услуг, стоимость которых составляет от 850 руб. до 1500 руб. в сутки.

Напомним, что ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино произошло возгорание в здании автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В результате пожара погибло 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».