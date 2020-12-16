В Праге проходит акция памяти маршала Конева
Активисты решили напомнить муниципальным властям, кто спас чешскую столицу от гибели и освобождал страну от нацистских оккупантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Праге на месте снесенного мемориала маршалу Ивану Коневу проходит акция памяти в честь этого прославленного военачальника.
Неравнодушные общественники отмечают его день рождения по старому стилю. Они развернули изображение полководца в полный рост, возложили цветы, а рядом открыли фотовыставку «Битва Конева».
Так активисты решили напомнить муниципальным властям, кто спас чешскую столицу от гибели и освобождал страну от нацистских оккупантов. Напомним, решение о сносе монумента было принято в апреле. А в прошлом месяце демонтировали и постамент.