В Праге проходит акция памяти маршала Конева

В Праге на месте снесенного мемориала маршалу Ивану Коневу проходит акция памяти в честь этого прославленного военачальника.

Неравнодушные общественники отмечают его день рождения по старому стилю. Они развернули изображение полководца в полный рост, возложили цветы, а рядом открыли фотовыставку «Битва Конева».

Так активисты решили напомнить муниципальным властям, кто спас чешскую столицу от гибели и освобождал страну от нацистских оккупантов. Напомним, решение о сносе монумента было принято в апреле. А в прошлом месяце демонтировали и постамент.