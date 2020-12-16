Столб огня: в Дагестане «Газель» взорвалась после ДТП с легковушкой

В Дагестане в районе села Алмало произошло ДТП, которое стало причиной возгорания и взрыва автомобиля. Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью». От удара машина загорелась, а затем взорвалась.

В зоне происшествия, судя по опубликованным в соцсетях видео, находились люди. В настоящий момент официальные ведомства о пострадавших не сообщили. На месте ДТП работают полицейские и спасатели.