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Три минуты в открытом космосе: российский космонавт опубликовал захватывающее дух видео

Анна Касаткина
16:20 16.12.2020
На кадрах запечатлен первый в карьере выход в открытый космос Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Рыжикова.
Три минуты в открытом космосе: российский космонавт опубликовал захватывающее дух видео
© Фото: kudsverchkov, VK

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал видео выхода в открытый космос 18 ноября. Трехминутный ролик появился на его странице «ВКонтакте».

На видео запечатлен первый в карьере выход в открытый космос Кудь-Сверчкова и его коллеги Сергея Рыжикова. Вне МКС они тогда провели шесть часов и 47 минут.

«Открывающийся вид на Землю на 360 градусов, чернота космоса над ней... Обзор, не ограниченный размер иллюминатора: земной шар, тонкая атмосфера - это потрясающе», - прокомментировал кадры Кудь-Сверчков.

Во время выхода космонавты проверили герметичность модуля «Поиск», переключили антенны системы связи в скафандрах «Транзит-Б» с модуля «Пирс» на модуль «Поиск» и заменили старый планшет в рамках эксперимента «Импакт». Они также провели беглый осмотр корпуса модуля «Звезда» в районе трещины, обнаруженной внутри промежуточной камеры.

В следующий раз российские космонавты выйдут в открытый космос уже в новом году. На 2021 год запланировано семь выходов, в ходе которых, в частности, будет проводиться подготовка орбитальной станции к прибытию новых модулей.

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