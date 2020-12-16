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Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

Светлана Иванова
16:29 16.12.2020
Большинство пользователей не могут подключиться к сервису.
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
© Фото: Thomas Ulrich, Pixabay

Пользователи сообщают о массовом сбое в работе популярного мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство -  91 процент – пользователей не могут подключиться к сервису, еще восемь процентов жалуются на невозможность отправлять сообщения.

Сложности с доступом к Telegram чаще испытывают жители Европы, в том числе европейской части России. Сбои фиксируют и в США, Японии и на Ближнем Востоке.

Администрации сервиса заверила, что уже работает над устранением неполадок.

«Мы работаем над тем, чтобы снова обеспечить доступ (к мессенджеру). Пожалуйста, подождите, и приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter.

Напомним, во вторник, 16 декабря, наблюдались проблемы в работе другого популярного мессенджера WhatsApp. Жители Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании и некоторых латиноамериканских стран жаловались на сложности при попытке подключиться к сервису. С аналогичной проблемой сталкивались и москвичи.

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