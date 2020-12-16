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Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России

Анна Касаткина
16:40 16.12.2020
Прибывающим по-прежнему необходимо отбыть обязательный карантин длительностью 15 ночей.
Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России
© Фото: Rémi Deligeon, Pixabay

Безвизовый режим для туристов из России возобновили власти Таиланда. Перед вылетом прибывающие должны будут оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны.

Такой способ подходит для туристов, которые желают провести в Таиланде не более 30 дней. В дальнейшем визу можно будет продлить еще на 30 дней. Для въезда на срок 90-270 дней нужно будет обратиться  за получением Специальной туристической визы.

Прибывающим по-прежнему необходимо отбыть обязательный карантин длительностью 15 ночей. От путешественников также потребуется бронирование отеля с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов, справка о разрешении на перелет и результаты ПЦР-теста.

В начале марта этого года правительство Таиланда ужесточило правила въезда в страну для жителей 18 государств, в том числе и отменило возможность оформлять визы гражданам России по прибытии в страну. Решение должно было помочь ограничить распространение коронавируса.

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