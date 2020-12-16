Всемирный банк оценил ситуацию с бедностью в России. По словам представителя ВБ Рено Селигманна, меры по поддержке экономики позволили избежать здесь резкого скачка.

По его словам, в этом году ВВП России может снизиться на 4%, а за чертой бедности могут оказаться 14,2% населения страны. Однако принятые российскими властями меры смогли обеспечить снижение этого показателя до 11,6%, передает РИА Новости.

Селигманн подчеркнул, что по сравнению с сопоставимыми экономиками объем мер поддержки в России был аналогичным и доступным для бюджета. По словам представителя ВБ, комбинация социальных мер была эффективной и успешной, а также смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал массовую безработицу и бедность главными рисками в мире. По словам лидера РФ, из-за COVID-19 своих рабочих мест и доходов лишились миллионы людей. Путин также подчеркнул, что странам необходимо принять дополнительные меры, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных государств.