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Украина вышла из соглашений с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях

Виктория Ивашечкина
16:18 16.12.2020
Помимо этого, правительство страны приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве в 1997 году.
Украина вышла из соглашений с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях
© Фото: Markus Distelrath, Pixabay

Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях. 

Украинское правительство на заседании также приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года.

Отмечается, что Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ было заключено в феврале 1992 года в Минске. Соглашение также подписали РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия.

Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии было подписано в Минске 26 июня 1992 года.

В октябре текущего года Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Данный документ был подписан в марте 1998 года в Москве.

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