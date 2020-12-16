Украина вышла из соглашений с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях

Кабмин Украины принял решение о выходе страны из соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях.

Украинское правительство на заседании также приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года.

Отмечается, что Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ было заключено в феврале 1992 года в Минске. Соглашение также подписали РФ, Азербайджан, Армения, Белоруссия.

Соглашение об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии было подписано в Минске 26 июня 1992 года.

В октябре текущего года Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Данный документ был подписан в марте 1998 года в Москве.