Лавров сообщил, что Москва сделала все возможное для продления ДСНВ

Москва со своей стороны сделала все возможное для продления с Вашингтоном Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Теперь его судьба зависит от США. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас следует ждать ответных шагов со стороны Белого дома.

«Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить», - отметил Лавров.

Он добавил, что все условия, которые выдвигала администрация США относительно Договора о СНВ, «означали уже не продление действующего договора, а разработку нового».

«И надо им (США. - Прим. ред.) определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход, и будем тогда уже определять свои подходы», - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Документ был выработан в 2010 году российским лидером Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно Договору СНВ III, стороны должны сократить число ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также контролировать количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

В октябре текущего года президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.