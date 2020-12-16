Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров сообщил, что Москва сделала все возможное для продления ДСНВ

Светлана Иванова
16:18 16.12.2020
Москва ждет ответных действий со стороны Вашингтона по Договору о СНВ, отметил Лавров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

Москва со своей стороны сделала все возможное для продления с Вашингтоном Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Теперь его судьба зависит от США. Об этом заявил  российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас следует ждать ответных шагов со стороны Белого дома.

«Вы знаете, я даже не могу сейчас на эту тему размышлять и рассуждать, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить», - отметил Лавров.

Он добавил, что все условия, которые выдвигала администрация США относительно Договора о СНВ, «означали уже не продление действующего договора, а разработку нового».

«И надо им (США. - Прим. ред.) определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход, и будем тогда уже определять свои подходы», - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Документ был выработан в 2010 году российским лидером Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно Договору СНВ III, стороны должны сократить число ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также контролировать количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

В октябре текущего года президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.