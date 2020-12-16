Неоправданный риск: чем опасна рыбалка на первом льду

С наступлением холодов сотрудники МЧС вновь вынуждены начать традиционную для России кампанию по борьбе с беспечностью любителей зимней рыбалки. Их не останавливают ни штрафы, ни многочисленные предупреждения об опасности, ни даже собственный печальный опыт.

Недавно группа рыбаков оказалась в ледяном плену в Приморском крае. Машина, на которой они передвигались по замерзшей поверхности провалилась, а самим рыболовам пришлось дожидаться помощи на крыше.

Лед в акватории Амурского залива еще совсем тонкий – примерно пять сантиметров. Местами вообще вода вовсе не замерзла. При этом рыбаки все равно выходят на опасный промысел, рискуя своими жизнями и регулярно проваливаясь под лед. Именно поэтому сотрудники МЧС сейчас дежурят практически круглосуточно, выходят в рейды и спасают беспечных любителей корюшки.

По такому льду не то что на автомобиле, пешком ходить опасно. Только в Приморском крае в первые дни сезона зимней рыбалки уже утонули четыре человека. Все шли пешком. Даже мелководье не гарантирует безопасность – ноги проваливаются в воду, считанные минуты и наступает переохлаждение. Выбраться без посторонней помощи почти невозможно.

«Вот буквально недавно человека достали. Полежал в воде и вороны поклевали. Замерз, утонул. В бухте Песчаной его и достали», - рассказал государственный инспектор по маломерным судам, капитан спасательного катера Александр Река.

Сообщения о подобных происшествиях приходят в эти дни из разных регионов. На красноярском водохранилище внедорожник с рыбаками ушел под воду. Живых не осталось. На озере Большой Удрай в Псковской области машина провалилась под лед - двое мужчин выбраться из салона не успели. Трагедий можно было бы избежать - если бы любители зимней ловли прислушивались к предупреждениям спасателей.

Вот в Мурманске сотрудники МЧС после проверки толщины льда оповещают жителей с помощью sms-сообщений, а в Ростовской области патрулируют водоемы и стараются убедить рыбаков вернуться на берег.

Рыбаки стараются ловить на тонком льду, где бур уходит под воду после первых движений, ведь буквально через две недели лед встанет во всей акватории и рыба уйдет на глубину, а вместе с ней и рыбаки начнут отдаляться от берега на километры. Все уверены, что знают как действовать. Даже те, кто уже проваливался в воду.

«Мы проваливались на машине. На дно можно сказать. Вода уже зашла в салон. Но мы быстро вылезли. Хотя лед был весьма крепкий. Но там была ракушка, которая пускает пузыри и топит лед. Вот попали в такую ловушку», - признался рыбак Николай Дмитриев.

Выходить на лед сегодня запрещают не только спасатели, но и административный кодекс. Штраф за нарушение до двух тысяч рублей – аргумент не самый сильный. Потому рыбаки на свой страх и риск вновь и вновь пытаются рискнуть, не думая о последствиях. Спортивный интерес и излишний азарт, который может стоить жизни.