Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о праве кабмина вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

Мишустин также подчеркнул, что был подготовлен проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию. Это будет происходить уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, а даже при их росте на 10%, говорится на сайте кабмина.

По словам Михаила Мишустина, мониторинг будет вестись за два месяца. Это позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации на рынке продовольствия. Подчеркивалось, что правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Также несколькими днями ранее в Кремле заявили, что кабмин должен представить меры для стабилизации цен на продукты. По словам Дмитрия Пескова, правительство должно изложить набор того инструментария, которое предлагает для регулировки цен.