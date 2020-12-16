В Москве повысят минимальную пенсию

С 1 января 2021 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления в Мосгордуме.

Также в будущем году в столице будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым. После проведения вакцинации от коронавируса будет в полном объеме продолжена реализация программы «Московское долголетие».

Кроме того, градоначальник рассказал, что главная задача ближайших лет в сфере социальной защиты - это постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему. В рамках ее каждый москвич, который оказался в трудной жизненной ситуации, сможет обратиться в социальные службы, где ему постараются оказать помощь.

«Мы продолжим и реализацию важнейших социальных проектов, начатых до пандемии: открытие клубов для общения пенсионеров "Мой социальный центр" и создание системы долгосрочного ухода для одиноких маломобильных граждан», - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17 500 рублей, а с сентября 2019 года - 19 500 рублей. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера в 2021 году будет увеличен на 722 рубля.