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В Москве повысят минимальную пенсию

Анна Назайкина
15:36 16.12.2020
Кроме того, в следующем году будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым.
В Москве повысят минимальную пенсию
© Фото: mos.ru

С 1 января 2021 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления в Мосгордуме.

Также в будущем году в столице будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым. После проведения вакцинации от коронавируса будет в полном объеме продолжена реализация программы «Московское долголетие».

Кроме того, градоначальник рассказал, что главная задача ближайших лет в сфере социальной защиты - это постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему. В рамках ее каждый москвич, который оказался в трудной жизненной ситуации, сможет обратиться в социальные службы, где ему постараются оказать помощь.

«Мы продолжим и реализацию важнейших социальных проектов, начатых до пандемии: открытие клубов для общения пенсионеров "Мой социальный центр" и создание системы долгосрочного ухода для одиноких маломобильных граждан», - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17 500 рублей, а с сентября 2019 года - 19 500 рублей. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера в 2021 году будет увеличен на 722 рубля.

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