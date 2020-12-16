В стране и мире Умер отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Виктория Ивашечкина Мужчина на протяжении нескольких лет страдал от онкологического заболевания. © Фото: nikol.pashinyan, Facebook Отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна скончался после продолжительной болезни. Сообщается, что 80-летний мужчина на протяжении нескольких лет страдал от онкологического заболевания, передает издание Armenpress. Вова Пашинян был женат дважды. В первом браке у него родилось трое сыновей – Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьеру было 12 лет, мать умерла от болезни. Вова Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из армянских школ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика