Ученый рассказал, кто не заражается коронавирусом

Не заразившиеся коронавирусом после контакта с больным человеком люди могут обладать Т-клеточным иммунитетом. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По его словам, такая ситуация возможна, если человек переболел другим коронавирусом.

«Возможно у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения», - отметил ученый в беседе с URA.RU.

Защита может действовать несколько лет, таких людей среди населения около 10-15%, пояснил Чумаков.

Кроме того, мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом - в их крови много антивирусного белка интерферона, препятствующего новому заражению, добавил специалист.

Ранее ученый назвал самых опасных распространителей коронавируса.