СМИ выяснили, как ответ на космическую загадку Стивена Хокинга поможет выжить человечеству

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет, оставив после себя много удивительных открытий. Газета Express напомнила о том, как поиск ответа о будущем Вселенной связан с судьбой человечества.

Размышляя о возможных сценариях будущего космоса, знаменитый физик ориентировался не на теорию большого сжатия, согласно которому расширение Вселенной со временем меняется на сжатие и Вселенная коллапсирует, в конце концов схлопываясь в сингулярность, а на теорию охлаждения и, соответственно, расширения космоса.

Темная энергия, в отличие от гравитации, не притягивает, а расталкивает объекты Вселенной, по сути являясь энергией отрицательной величины.

Причем сейчас расширение Вселенной происходит ускоренно. Окружающий космос двигается все быстрее и быстрее. В процессе расширения мироздания появляется дополнительное пустое пространство.

«В конечном счете все будет просто продолжать расширяться, пока Вселенная не станет холодной и темной. Все объекты будут располагаться так далеко друг от друга, что даже гравитация окажется побеждена», - приводит газета слова Хокинга о будущем Вселенной.

Главный вопрос, на который людям нужно ответить, по мнению Хокинга, зачем Вселенная существует. Решение этой задачи станет ключом к выживанию человечества, позволив людям найти способ перейти в другую Вселенную и стать ее хозяевами в том числе.

Одним из наиболее известных открытий Хокинга является теория о темной материи. Известный ученый считал, что темная материя представляет собой невидимую субстанцию, которая состоит из крошечных черных дыр. Черные дыры не имеют видимой материи, но их мощные поля вызывают искажение соседних объектов. В прошлом году японские астрофизики обнаружили несоответствие теории Хокинга реальности.