Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты

Роман Захаров
01:48 16.12.2020
Ведомство подготовило план действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по уменьшению цен.
ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты
© Фото: Zamir Usmanov, globallookpress

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов питания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что территориальные органы ФАС и центральный аппарат проводят сборку и обработку данных по динамике стоимости таких видов продуктов.

Также сообщается, что уже подготовлен план действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по уменьшению цен. Среди мер значатся, в том числе, проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

Кроме того, ФАС обеспечила взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений закона при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России должно подготовить ряд мер для стабилизации цен на продукты.

Перед этим Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, муки, хлеба, макаронных изделий и подсолнечного масла, назвав происходящее недопустимым. Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.