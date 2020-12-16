ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов питания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что территориальные органы ФАС и центральный аппарат проводят сборку и обработку данных по динамике стоимости таких видов продуктов.

Также сообщается, что уже подготовлен план действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по уменьшению цен. Среди мер значатся, в том числе, проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

Кроме того, ФАС обеспечила взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений закона при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России должно подготовить ряд мер для стабилизации цен на продукты.

Перед этим Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, муки, хлеба, макаронных изделий и подсолнечного масла, назвав происходящее недопустимым. Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты в течение недели и выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов.