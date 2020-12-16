Собянин назвал условия для возвращения очного обучения в школах

Московские школьники вернутся к очному обучению, как только эпидемия коронавируса пойдет на спад. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Во время выступления в Мосгордуме градоначальник отметил, что такие меры были приняты «не от хорошей жизни» и очное обучение детям ничто не заменит.

«Как только эпидемия коронавируса пойдет на спад, мы, конечно, вернем нормальное очное обучение», - сказал Собянин.

По его словам, власти будут наблюдать за ситуацией с COVID-19 в ближайшие три недели, для того чтобы принять решение о возвращении детей в школы. Мэр напомнил, что дистанционное обучение было введено ради сохранения жизней тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что московские старшеклассники будут учиться дома до конца года. Изначально планировалось, что дистанционное обучение продлится до 6 декабря.