В России вакцины от коронавируса включат в национальный календарь прививок

Вакцинация от коронавируса должна быть включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета.

«До 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава “Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям”», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Главе Минздрава Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников. Роспотребнадзор обязан продолжать вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках.

Накануне Михаил Мишустин заявил, что все 85 регионов страны предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от COVID-19.

В этот же день Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация началась во всех регионах, препарат доставлен во все субъекты. Регионы страны подготовлены к принятию вакцины, были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков, уточнил глава Минздрава.