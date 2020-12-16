Роспотребнадзор не обнаружил значительных мутаций COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре рассказали, что штаммы COVID-19, циркулирующие в РФ, не имеют значимых изменений.

По словам представителей ведомства, на данный момент в России прочитаны полные геномы 1 315 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По словам специалистов, COVID-19 отличается относительно низкой скоростью изменчивости. Отмечается, что большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ не циркулируют штаммы коронавируса, которые разительно отличаются от уже известных. Так в ведомстве отреагировали на новость норвежского еженедельника Verdens Gang, журналисты которого сообщили об обнаружении неизвестного ранее штамма COVID-19.