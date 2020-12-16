Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

Новым художественном руководителем Театра Романа Виктюка назначен театральный режиссер Денис Азаров. Об этом сообщила пресс-атташе театра.

«Только что глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил нам нового художественного руководителя. Им стал Денис Азаров», - приводит РИА Новости слова пресс-атташе.

Денису Азарову 34 года. Он ставил спектакли в «Гоголь-центре», в Театре Ермоловой, в Центре Мейерхольда. Его опера «Доктор Гааз» получила шесть номинаций российской театральной премии «Золотая маска». Он известен своими спектаклями «На дне» и «Молоко». Азаров выступал в качестве второго режиссера в постановках Кирилла Серебренникова «Золотой петушок» в Большом театре и «Американская Лулу».

Семнадцатого ноября в Москве на 85-м году жизни умер Роман Виктюк. В конце октября сообщалось, что театральный режиссер был госпитализирован с коронавирусом.