Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ
Они смогут рассчитывать на все положенные ветеранам льготы.
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Совет Федерации одобрил закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Ранее документ был принят Госдумой.
Согласно закону, награжденные этим знаком Смогут рассчитывать на все положенные ветеранам льготы. Это, в том числе, ежемесячная денежная выплата и право на обеспечение жильем.