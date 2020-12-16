Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ

Совет Федерации одобрил закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Ранее документ был принят Госдумой. Согласно закону, награжденные этим знаком Смогут рассчитывать на все положенные ветеранам льготы. Это, в том числе, ежемесячная денежная выплата и право на обеспечение жильем.

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