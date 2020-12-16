Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ракета американской Astra рухнула в Тихий океан после неудачного запуска

Светлана Иванова
13:34 16.12.2020
Блок достиг высоты в 390 километров и упал, не успев выйти на орбиту из-за нехватки скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ракета-носитель частной американской компании Astra, стартовавшая во вторник, 15 декабря, в 23.55 по московскому времени в ходе испытательного запуска с космодрома Кадьяк на Аляске, не достигла орбиты.

После запуска двигатель второй ступени выключился, израсходовав топливо раньше срока на 15 секунд. Блок достиг высоты в 390 километров и упал в Тихий океан, не успев выйти на орбиту из-за нехватки скорости.

Как заявил исполнительный директор компании Astra Криса Кемпа, чьи слова приводит сайт spacenews.com, ракета стартовала без спутника, однако следующий  пуск будет произведен уже с ним. Новый запуск планируется через несколько месяцев.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 10 метров предназначена для вывода малых спутников на низкую орбиту. Разработчики считают дешевизну и малые размеры конкурентными преимуществами этого ракето-носителя.

Ракета под маркировкой «3» уже стартовала в марте и сентябре 2020 года. Эти попытки также стали неудачными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:11 В стране и мире
Видео
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет
15:00 В стране и мире
Собянин назвал условия для возвращения очного обучения в школах
14:44 В стране и мире
Роспотребнадзор не обнаружил значительных мутаций COVID-19 в России
12:17 В стране и мире
Совфед одобрил закон о воинских званиях для педагогов
09:54 В стране и мире
В России расширили перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых
Популярное
Популярное
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца
Обнаружен первый в мире 2000-летний «компьютер»
Петросян объяснил свои слова о «мучительной смерти» Джигарханяна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.