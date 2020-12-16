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Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве

Тамара Астапенкова
13:23 16.12.2020
По словам мэра, в городе нет взрывного роста заболеваемости COVID-19.
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве нет необходимости вводить жесткий локдаун из-за коронавируса, поскольку в городе нет взрывного роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме.

«Работают все звенья медицинской системы - скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях мы можем себе позволить не вводить сплошные локдауны, чтобы не обрушить экономику и доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь», - заявил Собянин.

Градоначальник уточнил, что «в этих условиях нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики». Он выразил надежду на стабилизацию показателей роста заболеваемости, и что пандемия пойдет на спад

«Но даже если этого не произойдет, мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер», - сказал мэр.

В ближайшие месяцы город будет жить в относительно мягких, но все-таки ограничениях, уточнил Собянин. Он сообщил, что городской бюджет в 2020 году потерял более 600 миллиардов рублей, из которых более 300 миллиардов ушли на пандемию.

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