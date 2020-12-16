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Госдума одобрила закон о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

Тамара Астапенкова
13:16 16.12.2020
Для государственных и муниципальных служащих предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.
Госдума одобрила закон о штрафах для чиновников за оскорбления граждан
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В среду, 16 декабря, Госдума приняла закон о введении административной ответственности, предусматривающей штрафы до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбления граждан.

Согласно документу, для государственных и муниципальных служащих предусмотрены штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей или годовая дисквалификации, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей или дисквалификация до двух лет.

Поправки скорректировали и само понятие оскорбления. Подразумевается, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», а также сказано публично или с использованием Интернета, в отношении одного или нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.

Для граждан за оскорбления предлагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей (против нынешних от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (сейчас - от 10 до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).

Если правонарушение было совершенно во время публичного выступления, которое демонстрируется в СМИ или в Сети, или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юридических лиц - от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч).

Также для должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или Интернете. Для первой категории - от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас от 10 до 30 тысяч), для второй - от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).

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