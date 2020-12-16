Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце

Журналист и друг известной прорицательницы Ванги Сергей Косторной объяснил потенциальную опасность даты 22 февраля 2021. По его словам, на этот день выпадает пик солнечной активности, «невиданной по силе на протяжении 260 лет».

«Она (Ванга. - Прим. ред.) говорила, что в этом году Прядущего Мизгиря имеются дни, в которых имеется пять двоек. Вот мы смотрим 22 февраля 2021 года, 22 декабря 2020 года. Это маркер этого года, характерный пятью двойками два раза... На 22 февраля выпадает пик вспышек на Солнце, невиданных 260 лет... что может породить чудовищной силы электромагнитное излучение», - отметил Косторной.

Он добавил, что вспышка на Солнце может привести к росту заболеваний, в том числе психических. По словам Косторного, ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса, заставляющая людей сомневаться в благополучном исходе.

«Как оно подействует на человека, зависит от того, какое у него психическое состояние. По ее (Ванги. - Прим. ред.) мнению, это будет довольно плохо для многих людей», - добавил друг прорицательницы.

Косторной также назвал срок завершения пандемии коронавируса. Ситуация изменится в лучшую сторону после дня весеннего равноденствия - 20 марта 2021 года. Стоит отметить, что эта дата является началом нового года по славянскому календарю. Год Прядущего Мизгиря (паука) сменится годом Кричащего Петуха.