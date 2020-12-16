Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце

Светлана Иванова
12:56 16.12.2020
По словам Сергея Косторного, на 22 февраля 2021 выпадает пик солнечной активности, «невиданной по силе на протяжении 260 лет».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: scikit, zen.yandex.ru

Журналист и друг известной прорицательницы Ванги Сергей Косторной объяснил потенциальную опасность даты 22 февраля 2021. По его словам, на этот день выпадает пик солнечной активности, «невиданной по силе на протяжении 260 лет».

«Она (Ванга. - Прим. ред.) говорила, что в этом году Прядущего Мизгиря имеются дни, в которых имеется пять двоек. Вот мы смотрим 22 февраля 2021 года, 22 декабря 2020 года. Это маркер этого года, характерный пятью двойками два раза... На 22 февраля выпадает пик вспышек на Солнце, невиданных 260 лет... что может породить чудовищной силы электромагнитное излучение», - отметил Косторной.

Он добавил, что вспышка на Солнце может привести к росту заболеваний, в том числе психических. По словам Косторного, ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса, заставляющая людей сомневаться в благополучном исходе.

«Как оно подействует на человека, зависит от того, какое у него психическое состояние. По ее (Ванги. - Прим. ред.) мнению, это будет довольно плохо для многих людей», - добавил друг прорицательницы.

Косторной также назвал срок завершения пандемии коронавируса. Ситуация изменится в лучшую сторону после дня весеннего равноденствия - 20 марта 2021 года. Стоит отметить, что эта дата является началом нового года по славянскому календарю. Год Прядущего Мизгиря (паука) сменится годом Кричащего Петуха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:17 В стране и мире
Совфед одобрил закон о воинских званиях для педагогов
09:54 В стране и мире
В России расширили перечень социальных услуг для инвалидов и пожилых
09:12 В стране и мире
Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp
08:34 В стране и мире
Видео
Минпромторг зафиксирует цены на сахар и подсолнечное масло только в пределах Урала
07:23 В стране и мире
Видео
Бывшая помощница Трампа рассказала Байдену, как строить отношения с РФ
Популярное
Популярное
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезни сердца
Обнаружен первый в мире 2000-летний «компьютер»
Петросян объяснил свои слова о «мучительной смерти» Джигарханяна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.