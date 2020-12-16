В трех торговых сетях обнулили наценку на семь социально значимых товаров

В компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявили об обнулении торговой наценки на семь товаров из базовой потребительской корзины.

«Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», - сообщили в компании.

Распознать такие товары можно будет по специальным ценникам. Главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман объяснил, что обнуление наценки поспособствует снижению розничных цен на товары первой необходимости.

«Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей», - сказал он.

Как отметили в X5, торговые расходы на эти товары компания покроет за собственный счет. Кроме того, в компании рассказали об участии в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар.

Напомним, что 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин привлек внимание к проблеме увеличения цен на базовые продукты. 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФАС следить за ценами на продукты и впоследствии докладывать о ситуации.