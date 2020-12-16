Собянин рассказал о потерях бюджета Москвы из-за пандемии

Потери бюджета Москвы в текущем году превысят 600 миллиардов рублей. Половина этой суммы - расходы на пандемию, заявил Сергей Собянин.

«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, из них порядка 300 миллиардов составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним - вынужденные незапланированные расходы на пандемию», - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме.

При этом, по словам мэра, экономика города выдержала удар. Все социальные обязательства перед москвичами были выполнены.

В 2021 году, подчеркнул Собянин, в Москве, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие. Глава города сообщил, что в настоящее время удалось добиться серьезных успехов в борьбе с пандемией, но расслабляться пока рано. Также мэр рассказал, что в бюджете Москвы на 2021 год запланировано 10 миллиардов рублей на закупку вакцины от коронавируса.