В «Роскосмосе» предложили запускать малые спутники при помощи электромагнитных пушек

Малые спутники можно запускать в космос при помощи снарядов-носителей из электромагнитных пушек. С такой инициативой выступили специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

«На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе "Из пушки на Луну" в 1865 году», - говорится в докладе, который опубликован в журнале «Вестник НПО имени Лавочкина».

То, что было фантастикой раньше, может получиться сейчас, уверены авторы статьи. Ведь современным конструкторам доступны материалы и технологии, которых просто не было 150 лет назад.

«"Космическую пушку" выгодно отличает от других способов неракетного доступа в космос то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне», - отмечают ученые.

Одним из вариантов неракетного запуска спутников назван линейный рельсотрон, который предполагается разместить на горе высотой до трех километров. Рядом необходимо будет оборудовать электростанцию мощностью 10 мегаватт.

Еще одним способом доставки небольших спутников на орбиту может стать кольцевой ускоритель массы - специальная вакуумная труба с большим диаметром, размещенная на склоне горы.

Недостатками использования «космических пушек» ученые называют запредельные перегрузки при запуске. Эти показатели могут достигать 20 тысяч g. Среди плюсов - низкая стоимость выведения объектов на орбиту.