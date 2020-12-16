Совфед одобрил закон о воинских званиях для педагогов

В среду, 16 декабря, Совет Федерации одобрил закон, который позволит преподавателям военных учебных центров, проходящих службу не на воинских должностях, присваивать воинские звание.

Закон был доработан в согласительной комиссии с учетом замечаний, внесенных на предыдущем заседании, когда Совфед отклонил представленную редакцию закона.

Согласно тексту, военнослужащий, направленный не на воинскую должность в военный учебный центр без приостановления несения военной службы, получает очередное воинское звание в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании.

По словам главы профильного комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова сейчас воинское звание за особые личные заслуги может быть присвоено только военнослужащему, который занимает именно воинскую должность педагогического работника. При этом военнослужащие, являющиеся преподавателями и проходящими военную службу не на воинской должности, такой возможности не имеют, пишет ТАСС. Согласно документу, предлагается установить равные возможности в присвоении воинского звания для этой категории военнослужащих независимо от того, является их должность воинской или нет.