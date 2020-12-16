Ставшее красным Черное море сняли на видео
Подобное происходит не впервые. Причиной смены цвета могли стать водоросли.
© Видео: nota777, Instagram © Фото: nota777, Instagram
В социальной сети появилось видео Черного моря, которое поменяло свой цвет на красный. Запись сделана в Новороссийске на пляже Алексино.
«Такой цвет из-за водорослей? Кто знает?!» - спросила у подписчиков автор ролика.
В комментариях пользователи указали, что подобное происходит не впервые. Вода действительно меняет свой цвет из-за водорослей. Некоторые высказали другое мнение. Так, один из подписчиков написал, что причина - в канализации и мусоре.
Ранее вода в Черном море уже окрашивалась. В конце октября мэр Новороссийска сообщил, что это происходит из-за водорослей, которые в период цветения прибивает к берегу.