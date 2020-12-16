Канадского модельера Питера Нюгорда обвинили в изнасиловании 57 женщин

Прокуратура США выдвинула обвинения в изнасиловании 57 женщин и торговле людьми против известного канадского модельера и миллиардера Питера Нюгорда. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

Следствие полагает, что 79-летний мужчина практиковал сексуальные преступления на протяжении 25 лет - с 1995 по 2000 год. Его жертвами были как взрослые женщины, так и совсем юные девушки.

По предварительным данным, Нюгорд действовал с сообщником. Они выбирали девушек из неблагополучных семей, мечтавших стать моделями, запугивали их и насиловали. Жертв злоумышленники заставляли молчать с помощью угроз.

Под подозрение миллиардер попал в феврале 2020 года. После обысков Нюгорд был вынужден покинуть руководящий пост в своей компании. В середине декабря его взяли под стражу в городе Виннипеге. Предъявленные ему обвинения Нюгорд отвергает.