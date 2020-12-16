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Названы причины, почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания

Тамара Астапенкова
11:45 16.12.2020
Моргающие лампочки на приборной панели говорят о том, что электроника автомобиля запускает диагностику различных систем и готовит двигатель к работе.
Названы причины, почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания
© Фото: StockSnap, Pixabay

В течение первых нескольких секунд после поворота ключа зажигания электроника автомобиля запускает диагностику различных систем и готовит двигатель к работе. Поэтому очень важно, особенно в холодный период, не торопиться переводить ключ в положение «Старт».

Для всех технических систем очень важен предпусковой период. В этот момент электроника проводит внутреннюю диагностику, собирает данные о температуре за бортом и другую информацию об окружающей обстановке. Специалисты отмечают, что этот процесс особенно важен в холода, поскольку от полученных данных зависит точность приготовления топливной смеси.

Моргающие лампочки на приборной панели говорят о том, что электроника ведет «опрос» всех датчиков и выбирает один из предустановленных алгоритмов приготовления смеси для запуска двигателя, пишет aif.ru.

Если водитель поторопится и повернет ключ на «Старт», то в этом случае автомобиль переходит к усредненным показателям. В момент воспламенения топлива процесс сгорания происходит неидеально, недогоревшие пары бензина выбрасываются в катализатор. В результате секунды некорректной работы будут накапливаться и могут повлиять на работоспособность катализатора.

Этот эффект будет заметнее при дизельном двигателе. Перед стартом свечи накаливания выполняют очень важную функцию. Они повышают температуру в камерах сгорания до нужных показателей. После впрыска топлива в конечной фазе сжатия горячий воздух способствует его воспламенению. И чтобы дизельный мотор смог подогреть воздух, требуется время.

У дизельных автомобилей на приборной панели есть иконка в форме спирали. Она зажигается после поворота ключа в замке зажигания. Пока она горит - трогаться с места нельзя. Быстрый старт автомобиля с дизельным двигателем может привести к неполному сгоранию топлива, неравномерной работе цилиндров, выбрасыванию недогоревших остатков топлива в фильтры, которые раньше времени засоряются продуктами распада.

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