Древнеегипетские мумии помогли в поисках таинственной земли Пунт

Мумифицированные бабуины помогли сузить географию поисков затерянной земли Пунт - крупного торгового и культурного центра человечества. Археологи пытаются отыскать территорию земли Пунт уже 150 лет, однако до сих пор знали лишь то, что она располагалась в Восточной Африке.

Затерянная земля Пунт считается основным торговым партнером древних египтян, став почти на 1100 лет источником благовоний, золота, шкур леопарда и живых бабуинов для жителей долины Нила. Именно изучение приматов сделало археологов чуть ближе к обнаружению таинственной территории, передает Express.

Команда исследователей под руководством Дартмутского университета работала над анализом мумифицированных бабуинов периода Нового царства (1550-1069 до н. э.), а также исследовала ткани 155 приматов из 77 мест в Восточной Африке и на юге Аравии. Ученые выполнили изотопный анализ древнеегипетских мумий бабуинов и сравнили его результаты с данными современных павианов со всей Восточной Африки и Южной Аравии.

Ученые-приматологи, египтологи, географы и геохимики провели изотопное картирование мумий бабуинов. Суть метода заключается в определении изотопного состава кислорода и стронция в телах приматов.

Стронций является своеобразным маркером определенного географического положения, этот химический элемент определяется в коренных геопородах. Разрушаясь, он приникает в почву и воду, а оттуда и в растения. Когда животные пьют воду и едят растения, стронций накапливается в зубах, волосах и костях.

Эмаль взрослых зубов бабуинов отражает стронциевый состав окружающей среды места рождения, тогда по волосам и костям можно отследить, как менялось географическое положение за предыдущие месяцы (волосы) или годы (кости).

Благодаря полученным данным удалось выяснить, что два мумифицированных павиана P. hamadryas периода Нового царства Древнего Египта родились за пределами страны. Наиболее вероятной областью их рождения является территория современных Эритреи, Эфиопии или Сомали. Это открытие существенно сузило поиск местоположения земли Пунт.