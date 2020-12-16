Совфед одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности бывших президентов

Совет Федерации одобрил закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи. Такое решение сенаторы приняли на заседании.

Данный закон был подготовлен в соответствии с поправками к Конституции. Согласно документу, прекративший исполнение своих полномочий глава государства обладает неприкосновенностью, то есть не может привлекаться к уголовной или административной ответственности, его не имеют права задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу.

Также неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж, переписку.

Кроме того, данный закон меняет процедуру лишения неприкосновенности бывшего президента. Согласно документу, это может сделать только Совет Федерации и только на основании обвинения в госизмене, выдвинутого Госдумой.