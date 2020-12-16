Аналитики спрогнозировали снижение процентов по кредитам в России

Восемнадцатого декабря на заседании совета директоров Центробанка ключевую ставку оставят без изменений (4,25%). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на мнение 16 из 18 опрошенных экспертов из крупнейших российских банков и финансовых организаций.

Как, в частности, объяснила глава отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова, решение о фиксации ключевой ставки на уровне 4,25%, скорее всего, будет принято на фоне значительного ускорения роста цен на продовольственные товары в последние два месяца.

Ведущий аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий Назаров, в свою очередь, считает, что ставки по займам могут продолжить постепенно уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев в связи с мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный риск.

Тарифы по долгосрочным займам в большей степени зависят от доходностей по ОФЗ, которые в скором будущем могут снизится с актуальных 5,25% до 5%, считает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он убежден, что такой вариант развития событий может удешевить стоимость кредитования для наиболее надежных заемщиков - крупных корпоративных клиентов и людей, которые оформляют обычную негосударственную ипотеку.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что в ближайшие месяцы ставки по кредитам поползут вниз, так как в начале следующего года Центробанк вполне может уменьшить ключевой показатель еще на 0,25 п.п. - до 4%.

В материале отмечается, что в течение 2020 года ЦБ опустил ключевую ставку на 2 п.п. до 4,25%, а вслед за этим банки снижали тарифы по кредитам и депозитам.