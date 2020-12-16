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Маковецкий заразился коронавирусом

Тамара Астапенкова
11:01 16.12.2020
По информации директора Театра имени Вахтангова, актер чувствует себя нормально.
Маковецкий заразился коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Народный артист Сергей Маковецкий получил положительный тест на коронавирус. Актер находится на домашнем лечении. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», - приводит ТАСС слова директора театра.

Ранее Рената Литвинова сообщила, что заболела COVID-19. Был госпитализирован с коронавирусной инфекцией Игорь Угольников. По информации концертного директора, актер идет на поправку.

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