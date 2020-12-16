В стране и мире Маковецкий заразился коронавирусом Тамара Астапенкова По информации директора Театра имени Вахтангова, актер чувствует себя нормально. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Народный артист Сергей Маковецкий получил положительный тест на коронавирус. Актер находится на домашнем лечении. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. «Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней», - приводит ТАСС слова директора театра. Ранее Рената Литвинова сообщила, что заболела COVID-19. Был госпитализирован с коронавирусной инфекцией Игорь Угольников. По информации концертного директора, актер идет на поправку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика