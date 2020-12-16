Диетолог рассказала, как правильно накрыть новогодний стол

Новогоднее меню нужно продумать заранее. Если соблюдать некоторые хитрости, то можно накрыть красивый, вкусный и полезный стол, с соблюдением семейных традиций. О правилах новогоднего застолья рассказала «Звезде» диетолог Нурия Дианова.

«Первое, чем чревато новогоднее застолье, - это злоупотребление алкоголем, особенно шампанским. Газированные напитки быстрее всасываются в кровь и тем опасны. Поэтому главный совет - не быть голодным, пить не натощак», - сказала эксперт.

Диетолог добавила, что новогодний стол - это всегда изобилие белков, жиров, консервантов и соли. Россияне любят готовить к празднику несколько майонезных салатов, ставят нарезки колбасы, соленья, грибочки маринованные, оливки. Но если все эти блюда попробовать в новогоднюю ночь, то это может привести к обострению хронического панкреатита или холецистита, отметила Дианова.

«Совет - выбрать один любимый салат в семье. У кого-то это селедка под шубой, у кого-то - оливье. И приготовить один майонезный салат. Другие салаты выбрать более “щадящие”. Поставить на стол и добавлять в блюда зелень. Петрушка, базилик, укроп улучшают пищеварение, снижают эффект вздутия от чрезмерного употребления еды», - пояснила диетолог.

По словам Нурии Диановой, свежие овощи лучше брать в небольшом количестве. Это может быть нарезка или салат. Лучше сделать идеальный гарнир к горячему блюду - любые запеченные овощи.

«Проводить Старый год салатами, а встретить Новый год горячим блюдом. Например, запеченной индейкой, курицей, рыбой. И к нему обязательно сделать гарнир овощной. Термообработанные овощи не вызывают проблем с пищеварением, в отличие от свежих. Это идеальный гарнир», - сказала эксперт.

Она добавила, что запеченный помидор принесет больше пользы, чем свежий. Диетолог уточнила, что в новогоднюю ночь лучше не есть торты. Пусть это будут конфеты из сухофруктов или просто фрукты. Например, несколько мандаринок. Врач посоветовала не есть много цитрусовых, чтобы не было аллергических реакций.

«Нарезку колбасную можно заменить на язык говяжий, говядину, рулет куриный, индейку. Стол может быть красивым и вкусным, не зожным, а более легким, чем традиционный. И самое главное - заменить соки на воду и минералку. Намного будет лучше, если между приемами алкоголя принимать стакан воды. Так делают в Европе, поэтому там за столом не напиваются», - уточнила диетолог.

Она посоветовала не доедать утром 1 января майонезные салаты, так как они могут вызвать пищевое отравление.

«Первого числа отлично подойдет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного лучше, чем колбасная нарезка», - сказала Дианова.

Она добавила, что если прислушаться к этим советам, не переедать, то 1-го числа люди будут чувствовать себя хорошо и не жалеть о прошедшей новогодней ночи.